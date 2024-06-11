Працювала на "виборчий штаб" партії Путіна: СБУ затримала доньку ексмера Полтави

Правоохоронці затримали дочку ексмера Полтави Олександра Мамая. Вона працювала на "виборчий штат" російського диктатора Володимира Путіна та отримала мільйонні прибутки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах та пресслужбу СБУ.

Як зазначають джерела в правоохоронних органах мова про Наталію Веретеннікову (дівоче прізвище Мамай - ред.)

Працівники СБУ затримали 36-річну жінку у Києві. Зазначається, що вона співпрацювала з РФ під час російських виборів у 2022 та 2023 роках.

Рекламне агентство, яке піарило путінську партію

"За даними слідства, фігурантка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в PR-кампанії пропутінської партії "Єдина Росія", - йдеться в повідомленні.

Напередодні "єдиного дня голосування" жінка розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації.

Проживаючи в Києві, колаборантка дистанційно управляла рекламним бізнесом в Росії й отримувала від нього мільйонні дивіденди.

Заробила мільйони

Так, у період співпраці з "виборчим штабом" партії Кремля, донька Мамая отримала прибуток у понад 35 мільйонів російських рублів.

Під час обшуків за місцем проживання та в київських офісах затриманої виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з РФ.

Підозра та арешт майна

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за колабораційну діяльність.

Крім того, за матеріалами СБУ, на все майно затриманої накладено арешт на загальну суму понад 270 мільйонів гривень.

Серед заблокованих активів - 3 квартири в Києві, мінівен та частки в статутних капіталах двох українських компаній.

Наразі зловмисниця під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.