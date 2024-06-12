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Зачем Россия обвиняет Украину в терроризме: в ISW дали ответ

Фото: Бортников ложно обвинил Украину в терроризме (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава ФСБ России Александр Бортников усилил необоснованную и шаблонную версию Кремля, обвиняющую Украину и НАТО в организации террористических атак и диверсий на территории РФ. Таким образом, Москва хочет подорвать поддержку Украины Западом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что 11 июня Бортников на заседании Российского антитеррористического комитета заявил, что Украина при поддержке США и НАТО "наращивает усилия по совершению террористических атак и диверсий на территории России". Кроме того, он ложно обвинил украинскую разведку в событиях 22 марта (речь идет о нападении на "Крокус Сити Холл").

По оценкам ISW, атака была организована подразделением Исламского государства в Афганистане ИГИЛ-К, и не никаких доказательств того, что Украина была к этому причастна в каком-либо качестве.

Аналитики объясняют действия Москвы следующим образом. По их мнению, Кремль регулярно использует обвинения в терроризме против Украины и Запада, чтобы подорвать поддержку Украины Западом и представить себя жертвой западной и украинской агрессии.

Напомним, по данным Института изучения войны, белорусские чиновники, в том числе самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, причастны к российской кампании по депортации украинских детей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины задержала дочь экс-мэра Полтавы, которая работала на "избирательный штаб" партии Путина.

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