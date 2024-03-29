Навіщо Росія атакувала Дністровську ГЕС та до чого тут Молдова: думка експерта

Атака на ГЕС

Сьогодні вдень після засідання Ставки головнокомандувача Зеленський повідомив, що росіяни вночі намагалися атакувати Канівську та Дністровську ГЕС.

"Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи в Херсонській області. Але тепер під загрозою не тільки Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Як розповів голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, ворожі ракети були збиті ще на підльоті до Дністровської ГЕС. Але вибухова хвиля пошкодила адмінбудівлю, а уламки від ракет пошкодили водогін у селі Ожеве, розташоване неподалік від греблі.

"На щастя, люди не постраждали. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. Сформовані групи для обстеження та спеціальна комісія, яка визначає завдані збитки", - додав очільник області.

Зазначимо, що Дністровська ГЕС розташована на межі Чернівецької та Вінницької областей недалеко від Молдови, а річка Дністер, на якій збудована гребля, проходить по українсько-молдовському кордону.

Що каже експерт

Як сказав в коментарі РБК-Україна експерт Максим Білявський, російські атаки на українські ГЕС можуть нести відразу декілька ризиків. По-перше, техногенний, а по-друге, ризик втрати генеруючих енергетичних потужностей. Також, за його словами, це може створити проблеми з водопостачанням, що своєю чергою може повпливати на сільське господарство.

"Що стосується забезпечення електроенергією. Я б хотів звернути увагу, що ці об'єкти вже атакуються не вперше. У 2022 році ворог вже намагався атакувати Дністровську ГЕС. Тут потрібно розуміти, чому Дністровська ГЕС. На мою думку, тут є дві причини", - додав експерт.

Перша причина, як зазначив Білявський, полягає в тому, що Молдова надає допомогу з транзитом електроенергії в Україну. Друга - Молдова у своєму енергобалансі частково залежна від електростанцій на території Придністров'я.

"Ймовірно, агресор мав на меті саме досягнення цих двох цілей. З однієї сторони - зменшити можливості України по отриманню електроенергії з суміжних країн. І друга, ймовірна ціль, - збільшити залежність Молдови фактично на 100% від електрики з електростанцій на території Придністров'я", - пояснив він.

Що ж стосується загрози руйнування ГЕС від російських атак, то, за словами Білявського, це дуже складно зробити.

"Бо коли проектуються греблі ГЕС, то вони проектуються на силу удару, пропорційну падінню Boeing777 з висоти 10 тисяч метрів. Тобто самі греблі ГЕС доволі міцні. Машинні відділення та турбіни знаходяться під водою. Єдине, що може постраждати - це адмінбудівлі та комутатори, які забезпечують підключення ГЕС до об'єднаної енергосистеми", - сказав експерт.