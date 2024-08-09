Навіщо РФ розхитує політичну ситуацію в Африці: пояснення дипломата

На його думку, Росія буде і надалі просувати в Африці свої наративи, адже Кремль побоюється активності України в регіоні. Окрім того, РФ буде створювати проросійські анклави для ведення з них антиукраїнської та антизахідної інформаційної війни.

Незважаючи на це, дії росіян все ж обмежені, адже у низці африканських країни Москва є небажаною. Ці країни намагаються зробити все, щоб запобігти появі "вагнерівців" чи інших російських найманців на своїй території.

"Тому Росія діє так, щоб взяти під свій контроль по суті весь пояс Сахеля, який простирається від Малі до Судану. Росія буде намагатися і надалі розхитувати безпеку інших країн цього поясу, щоб фактично взяти під контроль і розділити Африку цими своїми анклавами від Атлантичного до Індійського океану", - пояснив він.

Дипломатичні відносини України з Африкою

На початку серпня глава МЗС України Дмитро Кулеба розпочав чергове турне до Африки.

Окрім цього раніше стало відомо, що воєнна хунта Малі вирішила розірвати дипломатичні відносини з Україною. Таке рішення було прийнято після звинувачень з боку Малі, що Україна підтримує повстанців-туарегів, які нещодавно атакували колону малійських військових і російських найманців із ПВК "Вагнер". Згодом Республіка Нігер також ухвалила подібне рішення.

Водночас Міністерство закордонних справ України відреагувало на рішення Нігеру про розрив дипвідносин.

Детально про течому Малі та Нігер вирішили розірвати дипломатичні стосунки з Україною, до чого тут Росія - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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