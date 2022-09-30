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Навіщо Путін веде ядерну риторику: відповідь Начштабу оборони Великої Британії

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Лондон, П'ятниця 30 вересня 2022 18:49
Навіщо Путін веде ядерну риторику: відповідь Начштабу оборони Великої Британії Фото: Путін останнім часом все частіше та активніше веде ядерну риторику. (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Росії Володимир Путін останнім часом все частіше та активніше веде ядерну риторику. Це пов'язано з його бажанням викликати більше занепокоєння та руйнувань від таких дискусій.

Про це заявив начальник штабу оборони Великобританії адмірал Тоні Радакін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy .

"Лідер Росії Путін намагається викликати більше занепокоєння та руйнувань ядерною риторикою", - зазначив Радакін.

Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні погрожував країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що він нібито "не блефує".

За даними західних ЗМІ, європейські та американські політики розробляють екстрені плани на випадок, якщо Путін застосуватиме ядерну зброю по Україні.

У США також заявили, що загроза ядерного удару з боку РФ найвища з 24 лютого , але все ще малоймовірна. У Штатах також розповіли, яку зброю може застосувати РФ у разі ядерного удару.

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Великобританія Ядерна зброя
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