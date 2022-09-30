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Зачем Путин ведет ядерную риторику: ответ Начштаба обороны Великобритании

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Лондон, Пятница 30 сентября 2022 18:49
Зачем Путин ведет ядерную риторику: ответ Начштаба обороны Великобритании Фото: Путин в последнее время все чаще и активнее ведет ядерную риторику. (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент России Владимир Путин в последнее время все чаще и активнее ведет ядерную риторику. Это связано с его желанием вызвать больше беспокойства и разрушений от таких дискуссий.

Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.

"Лидер России Путин пытается вызвать больше беспокойства и разрушений ядерной риторикой", - отметил Радакин.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин в своем обращении угрожал странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что он якобы "не блефует".

По данным западных СМИ, европейские и американские политики разрабатывают экстренные планы на случай, если Путин применить ядерное оружие по Украине.

В США также заявили, что угроза ядерного удара со стороны РФ самая высокая с 24 лютого, но все еще маловероятная. В Штатах также рассказали, какое оружие может применить РФ в случае ядерного удара.

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