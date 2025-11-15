Навіщо потрібен діалог Трампа з Путіним: Венс дав відповідь

Під час бесіди він зазначив, що чув, як багато людей критикували Трампа за те, що той розмовляв із Путіним. При цьому Венс пояснив мотив цих розмов.

"Не обов'язково погоджуватися з рішенням Володимира Путіна вторгнутися в Україну, але якщо ви хочете досягти миру, ви повинні бути сильними. Ви також повинні розмовляти з людьми. Ви повинні займатися агресивною, активною дипломатією", - сказав він.

Також віцепрезидент США припустив, що доктрина Трампа полягає в тому, щоб мати сильну армію і зосередитися на мирі.

"Його доктрина полягає в тому, щоб мати найсильнішу армію у світі, зосередитися на мирі, але не дозволяти журналістам у Вашингтоні вказувати вам, з ким ви можете розмовляти і як ви можете займатися дипломатією", - резюмував Венс.