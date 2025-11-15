Навіщо потрібен діалог Трампа з Путіним: Венс дав відповідь

Діалог президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним необхідний для того, щоб закінчити війну в Україні.
Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.
Під час бесіди він зазначив, що чув, як багато людей критикували Трампа за те, що той розмовляв із Путіним. При цьому Венс пояснив мотив цих розмов.
"Не обов'язково погоджуватися з рішенням Володимира Путіна вторгнутися в Україну, але якщо ви хочете досягти миру, ви повинні бути сильними. Ви також повинні розмовляти з людьми. Ви повинні займатися агресивною, активною дипломатією", - сказав він.
Також віцепрезидент США припустив, що доктрина Трампа полягає в тому, щоб мати сильну армію і зосередитися на мирі.
"Його доктрина полягає в тому, щоб мати найсильнішу армію у світі, зосередитися на мирі, але не дозволяти журналістам у Вашингтоні вказувати вам, з ким ви можете розмовляти і як ви можете займатися дипломатією", - резюмував Венс.
Нагадаємо, що в серпні цього року президент США Дональд Трамп зустрівся з главою Кремля Володимиром Путіним на Алясці. Ключовою темою їхнього саміту стала війна в Україні, а точніше - питання її завершення.
Ці розмови не дали успіхів, але після телефонного дзвінка в середині жовтня, Трамп анонсував новий саміт, але вже в Будапешті. Його підготовка стартувала, але незабаром зірвалася.
За даними ЗМІ, Росія не змінила своїх вимог щодо питання закінчення війни, що і стало причиною зриву. Сам Трамп днями сказав, що РФ поки що не хоче завершувати війну і це є головною причиною, чому досі так і не було зустрічі з Путіним у Будапешті.
До слова, днями видання The Atlantic писало, що в Білому домі визнали провал спроб завершити війну Росії проти України. Зокрема, зусилля США схилити сторони до компромісу було зірвано через амбіції Кремля і відмову Києва поступатися територіями.
Спочатку ж, за словами джерел, Трамп вважав, що конфлікт можна зупинити простою угодою, яка визнала б територіальні захоплення Росії і забезпечила їй економічні вигоди.