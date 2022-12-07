Навіщо ми тут, за кого воюємо? Окупанти скаржаться, що їх не відпускають додому (перехоплення)

Російські окупанти не розуміють мети своєї боротьби проти України та скаржаться, що зможуть повернутися додому лише після закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, опубліковане Головним управлінням розвідки .

Друг росіянина цікавиться, чи не перекинули його підрозділ із селища в Харківській області в інше місце.

"Ні, так і будемо поки що тут, нах*й. Дах їде вже. Сьогодні до нас приїхав п*дар-полкан коротше, сказав: "Нух*я ніхто додому не поїде, нах*й - залупу на комір нах*й, поки вся ця хрінь не скінчиться... Навіть міняти не хочуть нас", - сказав він.

При цьому загарбник не розуміє, навіщо він воює.

"За кого, нах*й, воюємо, взагалі че воюємо, бл*ть, для кого... Взагалі, бл*ть, не розуміємо сенсу того, що ми тут. Тут по суті працює тільки техніка", - сказав він.

Нагадаємо, раніше мобілізований росіянин розповів матері про масове дезертирство та бажання втекти з окопів.

Крім того, окупанти скаржилися, що їм видають автомати без патронів.

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