Зачем мы здесь, за кого воюем? Оккупанты жалуются, что их не отпускают домой (перехват)

Российские оккупанты не понимают цели своей борьбы против Украины и жалуются, что смогут вернуться домой только после окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, опубликованный Главным управлением разведки .

Друг россиянина интересуется, не перебросили ли его подразделение из "деревушки" в Харьковской области в другое место.

"Нет, так и будем пока здесь, нах*й. Крыша едет уже. Сегодня к нам приехал п*дар-полкан короче, сказал: "Нух*я никто домой не поедет, нах*й - залупу на воротник нах*й, пока вся это хрень не кончится... Даже менять не хотят нас", - сказал он.

При этом захватчик не понимает, зачем он воюет.

"За кого, нах*й, воюем, вообще че воюем, бл*ть, для кого... Вообще, бл*ть, не понимаем смысл того, что мы здесь. Здесь по сути работает только техника", - сказал он.

Напомним, ранее мобилизованный россиянин рассказал матери о массовом дезертирстве и желании бежать из окопов.

Кроме того, оккупанты жаловались, что им выдают автоматы без патронов.

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