Навіщо Кремль показав відео з Януковичем? В ISW пояснили маніпуляцію Путіна

Однак аналітики ISW вважають, що Кремль, ймовірно, приурочив публікацію звернення Януковича до виступу російського диктатора Володимира Путіна в ШОС. Таким чином росіяни хочуть "надати легітимності вимозі Путіна про зміну режиму в Україні".

У своєму відео Янукович заявив, що насправді нібито працював над зближенням України з ЄС і що його кінцевою метою був вступ України до ЄС. Однак президент-втікач звинуватив партнерів України по ЄС у "некоректній" поведінці під час переговорів між Україною та ЄС і розкритикував ЄС за нерозуміння складнощів економічної ситуації в Україні.

В ISW зазначають, що останній публічний виступ Януковича в ЗМІ був у липні 2022 року, коли він закликав українців здатися Росії. А ось час знімання даного відеозвернення Януковича невідомий. Однак він розпочав його із заяви, що Путін "абсолютно правий", ймовірно, у відповідь на висловлювання Путіна про Україну на саміті ШОС. Це вказує на те, що це, ймовірно, була заздалегідь спланована інформаційна акція.

"Публікація відео Януковича в російських державних ЗМІ, ймовірно, була навмисно приурочена до висловлювань Путіна. Кремль, можливо, створює умови для того, щоб заявити, що Янукович є законним лідером України, а не президент України Володимир Зеленський", - вважають в ISW.

Однак такі твердження є неправдивими, оскільки Янукович самовільно втік з України після Революції гідності, а Україна з того часу провела кілька демократичних виборів.