Навіщо Китаю і Бразилії власний "мирний" план: пояснення експерта

"Пам'ятаєте, коли вони теж з бразильцями підписували, і як вони сказали, що (план - ред.) 110 країн підписали. Тільки списку, до речі, не показали. Вони тепер шукають новий план. Чому з першим не вийшло? Тому що в китайцям в голову не могло прийти, як, до речі, американцям, що українські війська опиняться на російській території", - вважає Загородній.

На його думку, якщо зараз зупиняти бойові дії, то виявляється, що це план розчленування Росії і виходячи з такої логіки, це суперечить публічній позиції Китаю щодо суверенітету і цілісності неділимості.

"Чому вони знову забігали? Тому що Україна показала силу. Оце коли СБУ разом з ГУРівцями рознесли стратегічний склад в Тверській області, показало, що Росія абсолютно трухлява держава. Ще декілька там складів. СБУ системно виносять НПЗ, аеродроми і все інше", - каже експерт.

За його словами, зараз Китай намагається врятувати Росію і продати українцям "миротворчі послуги", яких, в принципі Україна не потребує.

"От в чому сенс для нас посередництво Китаю? Ну, за великим рахунком, ніякого. Вони далеко знаходяться, у них свій інтерес, у нас свій інтерес. Нам цікавий хаос в Росії, їм не цікавий хаос в Росії. Нам цікавий кордон 1991 року, їм не цікавий. На цьому питання розходяться", - підкреслив він.

Що передувало

Китай та низка країн Глобального Півдня планують створити платформу "Друзі миру". Вона нібито буде направлена на так зване політичне врегулювання війни в Україні.

Вже відомо, що до ініціативи долучилися 15 країн, серед яких Туреччина, Казахстан, Саудівська Аравія, Мексика, Замбія і Кенія.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк назвав ініціативу "друзями капітуляції". На його думку, ця ініціатива базується виключно на російській концепції.

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