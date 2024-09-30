Зачем Китаю и Бразилии собственный "мирный" план: объяснение эксперта

"Помните, когда они тоже с бразильцами подписывали, и как они сказали, что (план – ред.) 110 стран подписали. Только списка, кстати, не показали. Они теперь ищут новый план. Почему с первым не вышло? Поэтому что у китайцев в голову не могло прийти, как, кстати, американцам, что украинские войска окажутся на российской территории", - считает Загородний.

По его мнению, если сейчас останавливать боевые действия, то оказывается, что это план расчленения России и исходя из такой логики, это противоречит публичной позиции Китая по суверенитету и целостности неделимости.

"Почему они снова забегали? Потому что Украина показала силу. Вот когда СБУ вместе с ГУРовцами разнесли стратегический состав в Тверской области, показало, что Россия абсолютно ветхая держава. Еще несколько там складов. СБУ системно выносят НПЗ, аэродромы и все остальное", - говорит эксперт.

По его словам, сейчас Китай пытается спасти Россию и продать украинцам "миротворческие услуги", в которых в принципе Украина не нуждается.

"Вот в чем смысл для нас посредничество Китая? Ну, по большому счету, никакого. Они далеко находятся, у них свой интерес, у нас свой интерес. Нам интересен хаос в России, им не интересен хаос в России. Нам интересна граница 1991 года , им не интересен. На этом вопрос расходятся", - подчеркнул он.

Что предшествовало

Китай и ряд стран Глобального Юга планируют создать платформу "Друзья мира". Она будет якобы направлена на так называемое политическое урегулирование войны в Украине.

Уже известно, что к инициативе присоединились 15 стран, среди которых Турция, Казахстан, Саудовская Аравия, Мексика, Замбия и Кения.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк назвал инициативу "друзьями капитуляции". По его мнению, эта инициатива базируется только на российской концепции.

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