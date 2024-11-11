Навіщо у Києві вимикали світло на тривогу і чому відключення затягнулося: що кажуть у Yasno

Коваленко нагадав, що скільки електроенергії споживається, стільки й повинно вироблятися і навпаки.

"Друге: енергетична мережа - це ланцюжок послідовно з'єднаних енергооб'єктів. Струм від електростанції через підстанції дротами іде до клієнта. Коли одна з ланок перестає працювати, споживач відпадає, а на об'єкті генерації або підстанції стається замикання через надлишок електроенергії. Обладнання горить", - пояснив він.

Тому, за його словами, щоб знизити ризики перевантажень, на станціях знижують виробництво електроенергії.

Коваленко зазначив, що зазвичай швидко оперувати обсягами генерації допомагали ТЕС та ТЕЦ. Але обстріли влітку дуже сильно вразили теплову генерацію, тому іноді маневрувати доводиться за допомогою інших об'єктів, які для цього не дуже-то й призначені.

"Проте коли стоїть питання цілої електростанції та кількох годин без світла або побитої електростанції та місяців з дефіцитом, то питання не стоїть. Власне, з цієї ж причини світло не вийшло повернути так швидко, як хотілося б. Після запуску енергоблока, йому потрібен певний час, щоб набрати потужність. Це, на жаль, не відбувається моментально", - наголосив він.

Гендиректор Yasno також відповів, чи вимикатимуть тепер світло щоразу, як росіяни імітуватимуть масований удар по Україні.

"Вимикати будуть стільки, скільки потрібно. Повірте, ніхто не хоче це робити просто так, аби подратувати людей. Але як слушно зауважили, у нас в країні війна. Тож вибачте за незручності", - зазначив Коваленко.