Навіщо Келлога відправляють до Лукашенка: в ОП розкрили задум команди Трампа

"Мені здається, що пан Келлог шукає можливості розширити діалогове вікно з Росією. Ну все ж таки, він вважає, що Лукашенко є в чомусь суб'єктним і може повпливати в чомусь на Путіна, і хоче отримати ще одну комунікаційну доріжку, по якій він буде рухатись і так далі", - сказав він.

Подоляк вважає, що така стратегія - помилкова, оскільки білоруський диктатор Олександр Лукашенко не є впливовим суб'єктом і діє достатньо обережно. На думку радника керівника ОП, Лукашенко не буде втручатися в розуміння війни і миру Путіним, він боїться його.

"Лукашенко знову таки, крім Росії, залежний ще й від Китаю. По-перше, від Росії, там практично весь бюджет формується, весь силовий блок формується Росією. Тобто, суб'єктності Білорусі, як держави, сьогодні не існує і так далі. Але Келлог вважає, що він хоче отримати ще одну комунікаційну можливість, через Лукашенка щось там казати", - додав Подоляк.

Він також зазначив, що єдина країна, яка дійсно може повпливати на Росію, - це Китай.

"Але Китай, по-перше, має свій конфлікт зі США. І Китай точно не буде зацікавлений, щоб допомогти Сполученим Штатам отримати дивіденди з точки зору миротворчої місії. Китай може сам відіграти цю місію, але знову ж таки, коли?" - заявив радник керівника ОП.



