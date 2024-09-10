Навіщо Білий дім направив Конгресу доповідь про стратегію війни в Україні: думка політолога

Білий дім направив Конгресу секретну доповідь про стратегію війни в Україні, щоб продемонструвати куди мають бути направлені кошти на допомогу Україні та чому їх варто перенести на наступний рік.

"Ми не знаємо що там всередині. І я думаю що найближчим часом ми дізнаємося лише окремі якісь елементи цього. Але в цілому очевидно, що план буде залишатися секретним. Мені здається, що ще один момент варто додати до цього ланцюжку подій. Це зустріч в Італії, де конгресменам було продемонстровано окремі елементи скажімо майбутнього плану, який буде запропонований як Байдену, так і кандидатам в президенти", - сказав Саакян.

На його думку, саме на тлі цього Білий дім різко вирішив надати свій сценарій підтримки України американським парламентарям.

"І мені здається, що оце могло бути таким спусковим гачком, який здетонував, фактично потреби Білого дому запропонувати свій план. Україна починає задавати в США порядок денний перемоги й відповідно демонструвати як її можна досягнути та що є для України перемогою", - зазначив політолог.

За його словами, довгий час "ми знаходилися в певному вакуумі", коли Білий дім з одного боку говорив про підтримку України, але при цьому чітко не окреслював як вони бачать перемогу країни у війні з РФ.

"Бо ключова точка фіксації була в тому, що Україна має сісти за стіл переговорів з Росією. І для Штатів ціллю було, щоб Україна сіла з сильними позиціями, а Росія зрозуміла що вони не можуть перемогти. Все почало змінюватися. І змінюватися в істеблішменті, зокрема американському, під тиском ситуації на фронті, під тиском так чи інакше ескалювання війни та розростання ризиків від неї й інтерналізації", - пояснив Саакян.

За словами експерта, тут фактор Північної Кореї, яка вже на постійній основі допомагає РФ та Ірану, який посилює свою підтримку країни-агресора. І відповідно зворотний процес на Близький Схід, російсько-іранської підтримки хуситів і інших деструктивних сил, як то ХАМАС чи "Хезболла". Також Північна Корея, яка погрожує на корейському півострові, відповідно отримуючи від Росії нові технології.

"Баланс сил змінюється. Бо один із моментів зокрема нерішучої політики США по підтримці України полягає якраз в прямій пов'язаності судин нашої російсько-української війни з іншими точками напруження. Зокрема з індо-тихоокеанським регіоном. І будь-які кроки, які робляться в Україні, одразу екстраполюються на ситуацію в індо-тихоокеанському регіоні. Китай приміряє на себе ті кроки, які задіяні по Росії", - зазначив політолог.

Він наголосив, що інші гравці дивляться як Україна реагує та як США готові підтримувати Україну.

"І зрештою це неескалювання воно стосується не тільки російсько-української війни, а небажання ескалювати ситуацію в тому регіоні через кроки в російсько-українській війні. І от такий план, який пропонується зараз Білим домом, це намагання перехопити ініціативу задаванні порядку денного. Щоб потім українські ініціативи вже оцінювалися через призму кроків Білого дому, і випередити американських парламентарів, які б нагадали адміністрації Байдена, що дійсно вони брали на себе зобов'язання з презентації принаймні візії, принаймні певного нарису такого плану як вони бачать підтримку України", - пояснив Саакян.

Ще один важливий момент, за його словами, - це ті гроші, які трохи "підзависли" на воєнну допомогу Україні, і які потрібно зараз перенести на наступний бюджетний рік через їх недоосвоєння наразі.

"Це десь 6 млрд сума яка втратилася. Очевидно, що на частину з них встигли допомогти. Але плюс мінус 4-5 млрд доларів - це та сума, яку треба перенести й тут необхідна підтримка парламентарів. Я думаю, що Білий дім зараз робить такий крок, щоб продемонструвати куди ці гроші мають бути направлені та чому їх варто перенести на наступний рік і мінімізувати тим самим зараз можливості трампістів саботувати цей процес", - додав політолог.