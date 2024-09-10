Білий дім направив Конгресу секретну доповідь про стратегію війни в Україні, - Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена направила Конгресу секретну доповідь про свою стратегію війни в Україні. Це сталося через кілька місяців після того, як у законі про допомогу на 61 млрд доларів, ухваленому у квітні, було встановлено крайній термін на червень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Помічник конгресмена повідомив, що звіт надійшов до законодавців 9 вересня, і вони ще не мали можливості його розглянути. Два інші анонімні джерела підтвердили, що звіт було доставлено.

Допомога Україні

За два з половиною роки з моменту повномасштабного вторгнення Росії Конгрес схвалив виділення майже 175 млрд доларів допомоги та військової допомоги Україні та союзним країнам.

Після кількох місяців затримки Палата представників, очолювана республіканцями, у квітні ухвалила закон про додаткові витрати на суму 95 млрд доларів, який включав фінансування у розмірі 61 млрд доларів для України, а також мільярди доларів для Ізраїлю, цивільного населення в зонах конфліктів у всьому світі та для "протидії комуністичному Китаю" в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У рамках цього закону Конгрес доручив адміністрації Байдена подати докладну стратегію щодо України до початку червня.

Допомога Байдена Україні підтримується демократами та багатьма республіканцями у Конгресі. Однак деякі республіканці критикували його адміністрацію за обмеження використання Україною американського обладнання, наприклад, за відмову постачати зброю, яка може вражати цілі у глибині Росії.

Вашингтон обмежив застосування цієї зброї через обмежені запаси ракет, відсутність підстав для її застосування, враховуючи, що більшість російських літаків знаходяться поза зоною досяжності, а також через побоювання, що це нібито призведе до ескалації конфлікту.

Затримка звіту

Через кілька тижнів після того, як останній термін закінчився, а звіт так і не був поданий, деякі члени Конгресу заявили, що вони розчаровані і розглянуть можливість блокування подальшого фінансування.

У заяві, відправленій агентству Reuters наприкінці серпня з приводу звіту, сенатор Джим Ріш, головний республіканець у сенатському Комітеті із закордонних справ, сказав, що він підтримує допомогу Україні, але не робить цього сліпо.

"З найперших днів війни Путіна з Україною ми просили адміністрацію Байдена-Гарріс розробити стратегію того, як США та наші союзники можуть допомогти Україні виграти війну. Коли вони не відповіли на наші запити, ми законодавчо наказали направити стратегію до Конгресу, але термін пройшов, а відповіді не було. Президент Байден і віце-президент Гарріс повинні надати стратегію не тільки нам, а й американському народу, і їх невиконання зобов'язань говорить про те, що у них її немає або вони бояться нею поділитися", - заявив тоді Ріш.