Зачем Белый дом направил Конгрессу доклад о стратегии войны в Украине: мнение политолога

Белый дом направил Конгрессу секретный доклад о стратегии войны в Украине, чтобы продемонстрировать, куда должны быть направлены средства на помощь Украине и почему их следует перенести на следующий год.

"Мы не знаем что там внутри. И я думаю что в ближайшее время мы узнаем лишь отдельные какие-то элементы этого. Но в целом очевидно, что план будет оставаться секретным. Мне кажется, что еще один момент стоит добавить в эту цепочку событий. Это встреча в Италии, где конгрессменам были продемонстрированы отдельные элементы, скажем будущего плана, который будет предложен как Байдену, так и кандидатам в президенты", - сказал Саакян.

По его мнению, именно на этом фоне Белый дом резко решил предоставить свой сценарий поддержки Украины американским парламентариям.

"И мне кажется, что это могло быть таким спусковым крючком, который сдетонировал фактически потребности Белого дома предложить свой план. Украина начинает задавать в США повестку дня победы и соответственно демонстрировать как ее можно достичь и что является для Украины победой", - отметил политолог.

По его словам, долгое время "мы находились в определенном вакууме", когда Белый дом с одной стороны говорил о поддержке Украины, но при этом четко не определял, как они видят победу страны в войне с РФ.

"Потому что ключевая точка фиксации была в том, что Украина должна сесть за стол переговоров с Россией. И для Штатов целью было, чтобы Украина села с сильными позициями, а Россия поняла, что они не могут победить. Все начало меняться. И меняться в истеблишменте, в частности, американскому, под давлением ситуации на фронте, под давлением так или иначе эскалирования войны и разрастания рисков от нее и интернализации", - пояснил Саакян.

По словам эксперта, здесь фактор Северной Кореи, уже на постоянной основе помогающий РФ и Ирану, который усиливает свою поддержку страны-агрессора. И соответственно обратный процесс на Ближний Восток, российско-иранскую поддержку хуситов и других деструктивных сил, как ХАМАС или "Хезболла". Также Северная Корея, угрожающая на корейском полуострове, соответственно получая от России новые технологии.

"Баланс сил меняется. Потому что один из моментов в частности нерешительной политики США по поддержке Украины заключается как раз в прямой связанности сосудов нашей российско-украинской войны с другими точками напряжения. В частности, с индо-тихоокеанским регионом. И любые шаги, предпринимаемые в Украине сразу экстраполируются на ситуацию в индо-тихоокеанском регионе. Китай примеряет на себя те шаги, которые задействованы по России", - отметил политолог.

Он подчеркнул, что другие игроки смотрят, как Украина реагирует и как США готовы поддерживать Украину.

"И в конце концов это неэскалирование оно касается не только российско-украинской войны, а нежелания эскалировать ситуацию в том регионе из-за шагов в российско-украинской войне. И вот такой план, который предлагается сейчас Белым домом, это попытка перехватить инициативу задания повестки дня. Чтобы потом украинские инициативы уже оценивались через призму шагов Белого дома, и опередить американских парламентариев, которые напомнили бы администрации Байдена, что действительно они брали на себя обязательства по презентации по крайней мере видения, по крайней мере определенного очерка такого плана как они видят поддержку Украины", - пояснил Саакян.

Еще один важный момент, по его словам, - это те деньги, которые немного "подзависли" на военную помощь Украине, которые нужно сейчас перенести на следующий бюджетный год из-за их недоосвоения.

"Это где-то 6 млрд потерявшаяся сумма. Очевидно, что на часть из них успели помочь. Но плюс минус 4-5 млрд долларов - это та сумма, которую нужно перенести и здесь необходима поддержка парламентариев. Я думаю, что Белый дом сейчас делает такой шаг, чтобы продемонстрировать, куда эти деньги должны быть направлены и почему их следует перенести на следующий год и минимизировать тем самым сейчас возможности трампистов саботировать этот процесс", - добавил политолог.