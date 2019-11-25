Для навигации кораблей в Персидском заливе в Абу-Даби расположится европейская миссия

В Абу-Даби на французской военной базе расположится европейская миссия для слежения за безопасной навигацией кораблей в Персидском заливе. Об этом передает DW.

Решено, что эта миссия будет координировать свои действия с аналогичной миссией США. Это также подтвердила министр обороны Франции Флоранс Парли.

"Мы официально договорились, что командный центр европейской инициативы морского надзора будет находиться на территории ОАЭ", - сказала она.

Парли при этом не назвала страны, которые присоединятся к миссии, заявив, что правительства ряда государств еще ожидают, когда их парламенты предоставят согласие на участие в инициативе.

В состав миссии войдут 10-15 сотрудников, которые "будут способствовать тому, чтобы морская навигация в заливе была максимально безопасной".

Добавим, что в начале ноября международная коалиция во главе с США создала миссию для защиты судоходства в Персидском заливе. Поводом для этого стало задержание Ираном 19 июля танкера Stena Impero. Напряжение в Персидском заливе возросло также после нескольких атак на нефтяные танкеры, в которых США и их союзники обвинили Иран.

Напомним, власти Саудовской Аравии согласовали размещение дополнительного военного контингента Соединенных Штатов Америки в регионе Персидского залива после нападения на нефтяные объекты государства.