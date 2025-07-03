NAVI виступить на Кубку світу з Dota 2: розклад матчів

Оновлений склад української команди NAVI зіграє на престижному турнірі Esports World Cup 2025 з Dota 2.
Про розклад турніру повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Esports world cup.
Natus Vincere офіційно потрапили до групи "А" турніру Esports World Cup 2025, який проходитиме з 8 по 10 липня у столиці Саудівської Аравії - Ер-Ріяді.
Цей виступ стане дебютним на мейджор-турнірі для колишніх гравців NAVI Junior, які з 1 липня представляють основний ростер під брендом NAVI.
Нинішній склад показав відмінні результати на кваліфікаціях, здобувши путівки не лише на EWC 2025, а й на головну подію року - The International 2025.
У груповому етапі NAVI зустрінуться з трьома суперниками:
8 липня, 12:00 (за київським часом) - проти Talon Esports (Південно-Східна Азія)
9 липня, 12:00 - проти Xtreme Gaming (Китай)
10 липня, 12:00 - проти team spirit (РФ)
Зустрічі проходитимуть у форматі Best of 2. Окрему увагу викликає матч проти team spirit, у складі якої виступає Ілля "yatoro" Мулярчук, який відмовився представляти Україну.
Esports World Cup 2025 - найбільший у світі кіберспортивний захід. Упродовж 8 липня - 24 серпня понад 2000 учасників із більше ніж 200 клубів змагатимуться у 26 турнірах за загальний призовий фонд 70,45 мільйона.
Загальна сума: 70,4 млн - рекордна в історії індустрії
Клубний чемпіонат: 27 млн - для 16 найуспішніших клубів
Індивідуальні ігри: понад 38 млн - між окремими дисциплінами
MVP-нагороди: 450 тис. - найкращим гравцям турніру
Кваліфікації: 5 млн - розподілено між регіональними відборами
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