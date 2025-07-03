NAVI выступит на Кубке мира по Dota 2: расписание матчей

NAVI на Кубке мира: новый этап и большие вызовы

Natus Vincere официально попали в группу "А" турнира Esports World Cup 2025, который будет проходить с 8 по 10 июля в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде.

Это выступление станет дебютным на мейджор-турнире для бывших игроков NAVI Junior, которые с 1 июля представляют основной ростер под брендом NAVI.

Нынешний состав показал отличные результаты на квалификациях, добыв путевки не только на EWC 2025, но и на главное событие года - The International 2025.

Группа NAVI и соперники

В групповом этапе NAVI встретятся с тремя соперниками:

8 июля, 12:00 (по киевскому времени) - против Talon Esports (Юго-Восточная Азия)

9 июля, 12:00 - против Xtreme Gaming (Китай)

10 июля, 12:00 - против team spirit (РФ)

Встречи будут проходить в формате Best of 2. Отдельное внимание вызывает матч против team spirit, в составе которой выступает Илья "yatoro" Мулярчук, отказавшийся представлять Украину.

Самый масштабный турнир в истории киберспорта

Esports World Cup 2025 - крупнейшее в мире киберспортивное мероприятие. В течение 8 июля - 24 августа более 2000 участников из более чем 200 клубов будут соревноваться в 26 турнирах за общий призовой фонд 70,45 миллиона.

Призовой фонд и структура соревнований

Общая сумма: 70,4 млн - рекордная в истории индустрии

Клубный чемпионат: 27 млн - для 16 самых успешных клубов

Индивидуальные игры: более 38 млн - между отдельными дисциплинами

MVP-награды: 450 тыс. - лучшим игрокам турнира

Квалификации: 5 млн - распределено между региональными отборами