NAVI выступит на Кубке мира по Dota 2: расписание матчей

Обновленный состав украинской команды NAVI сыграет на престижном турнире Esports World Cup 2025 по Dota 2.
О расписании турнира сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Esports world cup.
Natus Vincere официально попали в группу "А" турнира Esports World Cup 2025, который будет проходить с 8 по 10 июля в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде.
Это выступление станет дебютным на мейджор-турнире для бывших игроков NAVI Junior, которые с 1 июля представляют основной ростер под брендом NAVI.
Нынешний состав показал отличные результаты на квалификациях, добыв путевки не только на EWC 2025, но и на главное событие года - The International 2025.
В групповом этапе NAVI встретятся с тремя соперниками:
8 июля, 12:00 (по киевскому времени) - против Talon Esports (Юго-Восточная Азия)
9 июля, 12:00 - против Xtreme Gaming (Китай)
10 июля, 12:00 - против team spirit (РФ)
Встречи будут проходить в формате Best of 2. Отдельное внимание вызывает матч против team spirit, в составе которой выступает Илья "yatoro" Мулярчук, отказавшийся представлять Украину.
Esports World Cup 2025 - крупнейшее в мире киберспортивное мероприятие. В течение 8 июля - 24 августа более 2000 участников из более чем 200 клубов будут соревноваться в 26 турнирах за общий призовой фонд 70,45 миллиона.
Общая сумма: 70,4 млн - рекордная в истории индустрии
Клубный чемпионат: 27 млн - для 16 самых успешных клубов
Индивидуальные игры: более 38 млн - между отдельными дисциплинами
MVP-награды: 450 тыс. - лучшим игрокам турнира
Квалификации: 5 млн - распределено между региональными отборами
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