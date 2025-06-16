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"Кіберспорт продається": Лебіга жорстко про s1mple, Team Spirit і росіян у топ-турнірах

Понеділок 16 червня 2025 14:32
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"Кіберспорт продається": Лебіга жорстко про s1mple, Team Spirit і росіян у топ-турнірах Лебіга зробив заяву про відомих кіберспортсменів (фото: instagram.com/misha_lebiga)
Автор: Поліна Іваненко

Популярний український стрімер і контент-мейкер Михайло Лебіга, відомий у мережі під ніком Leb1ga, поділився своєю позицією щодо одного з найвідоміших кіберспортсменів світу - Олександра "s1mple" Костилєва, а також прокоментував присутність росіян на міжнародних турнірах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на подкаст за участі Лебіги на YouTub-каналі STERNENKO.

Що Лебіга думає про Костилєва

Костилєв відомий як один із найсильніших гравців у CS:GO в історії, він неодноразово визнавався гравцем року за версією HLTV. Наразі він представляє американську організацію FaZe Clan.

У розмові з Сергієм Стерненком Михайло зазначив, що до s1mple у нього є питання, однак більше не через дії, а через його коло спілкування.

"Якщо чесно, до нього є питання - переважно щодо кола спілкування. Я знаю, що він ще на самому початку війни задонатив 100 тисяч доларів. І знаю, що зараз також допомагає, просто не виставляє це напоказ", - зазначив Лебіга.

"Російських клубів формально немає, але офіси - у РФ"

Лебіга також звернув увагу на те, що чимало російських гравців продовжують виступати на міжнародних змаганнях, попри повномасштабну війну Росії проти України.

"Формально російських клубів на турнірах немає: Team Spirit зареєстровані в Сербії, а Virtus.pro у Вірменії. Але їхні головні офіси досі знаходяться на Росії. Щодо самих гравців із російськими паспортами, то турнірні оператори не висувають до них жодних претензій", - заявив він.

Цей факт викликає обурення в українській спільноті, адже такі формальні юридичні зміни не скасовують фактичного контролю з боку Росії.

"Кіберспорт у Росії великий, і це вигідно"

На думку Лебіги, турнірні оператори свідомо не обмежують доступ росіян до міжнародних змагань через комерційні причини.

"Їх багато, і вони формують велику частину кіберспортивного ринку. Кіберспорт у Росії розвинений, тому нікому не вигідно прибирати росіян із головної сцени", - пояснив він.

Завершуючи розмову, стрімер додав іронічну, але чітку ремарку.

"Тому донатьте на дрони! Можливо, один із них потрапить у головний офіс Team Spirit", - закликав Михайло.

Раніше ми розповідали, скільки заробляють Михайло Лебіга, Анна Алхім та інші українські блогери.

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