Навезли на мільярд євро: попри санкції Росія масово імпортує запчастини для авіалайнерів

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Захід впровадив проти Кремля жорсткі санкції, в тому числі у галузі цивільної авіації. Припускалося, що обмеження буквально паралізують її.

Але так не сталося - в першу чергу завдяки тому, що росіяни налагодили схеми обходу. З 2022 року, за даними видання, Росія змогла купити запчастини Airbus на суму щонайменше 600 мільйонів євро та Boeing майже на 400 мільйонів євро.

Росіянам дуже потрібні західні запчастини: станом на березень 2022 року в РФ перебувало понад 500 західних літаків, взятих у лізинг. Росія ці літаки не повернула, іншими словами - просто вкрала. Проте їх потрібно підтримувати у робочому стані, а це важко, не маючи доступу до запчастин.

Втім, росіяни швидко знайшли вихід. Росія купує запчастини в третіх країнах, які не дотримуються санкційного режиму. Ще одне джерело надходжень - фіктивні компанії-"прокладки" у Туреччини, Китаї та Об'єднаних Арабських Еміратах. Постачання забезпечували понад 360 компаній в усьому світі, частина яких належала оточенню російського диктатора Володимира Путіна.

Нарешті, росіяни мають можливість купувати запчастини, які були у використанні. Їхня якість гірша - але нижча ціна, а ще, на відміну від нових запчастин, ринок б/в деталей фактично не піддається контролю.

Компанії Airbus та Boeing не відповіли на запит видання, проте надіслали листи-"відмовки", де стверджується, що вони дотримуються санкційного режиму. Деталей "дотримання" санкцій пояснювати вони не стали, а додаткові питання журналістів просто проігнорували.