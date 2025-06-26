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Навезли на миллиард евро: несмотря на санкции Россия массово импортирует запчасти для авиалайнеров

Россия, Четверг 26 июня 2025 23:05
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Навезли на миллиард евро: несмотря на санкции Россия массово импортирует запчасти для авиалайнеров Фото: Россия имеет много краденых самолетов Boeing (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Россия несмотря на санкции смогла с 2022 года импортировать запчастей для авиации на сумму более миллиарда евро. В первую очередь, это запчасти для авиалайнеров Airbus и Boeing западного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование издания Yle.

После полномасштабного вторжения России в Украину Запад ввел против Кремля жесткие санкции, в том числе в области гражданской авиации. Предполагалось, что ограничения буквально парализуют ее.

Но так не произошло - в первую очередь благодаря тому, что россияне наладили схемы обхода. С 2022 года, по данным издания, Россия смогла купить запчасти Airbus на сумму не менее 600 миллионов евро и Boeing почти на 400 миллионов евро.

Россиянам очень нужны западные запчасти: по состоянию на март 2022 года в РФ находилось более 500 западных самолетов, взятых в лизинг. Россия эти самолеты не вернула, другими словами - просто украла. Однако их нужно поддерживать в рабочем состоянии, а это трудно, не имея доступа к запчастям.

Впрочем, россияне быстро нашли выход. Россия покупает запчасти в третьих странах, которые не придерживаются санкционного режима. Еще один источник поступлений - фиктивные компании-"прокладки" в Турции, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах. Поставки обеспечивали более 360 компаний во всем мире, часть которых принадлежала окружению российского диктатора Владимира Путина.

Наконец, россияне имеют возможность покупать запчасти, которые были в использовании. Их качество хуже - но ниже цена, а еще, в отличие от новых запчастей, рынок б/у деталей фактически не поддается контролю.

Компании Airbus и Boeing не ответили на запрос издания, однако прислали письма-"отговорки", где утверждается, что они придерживаются санкционного режима. Деталей "соблюдения" санкций объяснять они не стали, а дополнительные вопросы журналистов просто проигнорировали.

Санкции против России

Заметим, что уже на этой неделе могут принять новый 18-й пакет санкций против России. Сейчас трудности возникли из-за позиции правительств Венгрии и Словакии.

Стоит добавить, что украинский президент Владимир Зеленский сегодня вечером подчеркнул, что страны ЕС должны принять мощный 18-й пакет санкций против России. По мнению президента, его главной целью должны стать энергетические доходы агрессора.

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