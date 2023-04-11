Не навесні? Шмигаль назвав нові можливі терміни контрнаступу

Українські військові можуть розпочати новий контрнаступ не навесні, як очікувалося раніше, а влітку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в інтерв'ю The Hill.
"Шмигаль в ексклюзивному інтерв'ю заявив, що контрнаступ може відбутися вже влітку, зазначивши, що найбільший тиск щодо початку контрнаступу відбувається зсередини України", - пише видання.
Прем'єр підкреслив, що наша країна не відчуває такого тиску з боку партнерів.
"Всі наші друзі та партнери чітко розуміють, що для того, щоб перейти в контрнаступ, потрібно бути готовим до цього на 100 відсотків і навіть більше", - уточнив прем'єр.
При цьому глава українського уряду висловив упевненість, що Україна зможе звільнити свою землю від окупантів. І це вже було доведено кілька разів.
"Від наших міжнародних партнерів ми просимо більше військового потенціалу, такого як танки, боєприпаси, літаки, бронетехніку", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що контрнаступ ЗСУ може розпочатися у квітні чи травні.
Також ми писали, що,за словами постійного представника США при НАТО Джуліан Сміт, її країна очікує початку контрнаступу України "найближчими тижнями".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.