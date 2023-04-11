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Не навесні? Шмигаль назвав нові можливі терміни контрнаступу

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українські військові можуть розпочати новий контрнаступ не навесні, як очікувалося раніше, а влітку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в інтерв'ю The Hill.

"Шмигаль в ексклюзивному інтерв'ю заявив, що контрнаступ може відбутися вже влітку, зазначивши, що найбільший тиск щодо початку контрнаступу відбувається зсередини України", - пише видання.

Прем'єр підкреслив, що наша країна не відчуває такого тиску з боку партнерів.

"Всі наші друзі та партнери чітко розуміють, що для того, щоб перейти в контрнаступ, потрібно бути готовим до цього на 100 відсотків і навіть більше", - уточнив прем'єр.

При цьому глава українського уряду висловив упевненість, що Україна зможе звільнити свою землю від окупантів. І це вже було доведено кілька разів.

"Від наших міжнародних партнерів ми просимо більше військового потенціалу, такого як танки, боєприпаси, літаки, бронетехніку", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що контрнаступ ЗСУ може розпочатися у квітні чи травні.

Також ми писали, що,за словами постійного представника США при НАТО Джуліан Сміт, її країна очікує початку контрнаступу України "найближчими тижнями".

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