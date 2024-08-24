Навчив росіян бити "Шахедами" по Україні: іранському генералу оголосили підозру

Служба безпеки та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру іранському генералу, який навчив російських військових бити дронам-камікадзе Shahed по Україні та особисто координував 20 атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Як повідомляється, Служба безпеки зібрала доказову базу на бригадного генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Шаріфі Моласареї Аббасу Муса, який причетний до війни РФ проти України.
За даними слідства, він безпосередньо допомагав командуванню окупаційних угруповань Росії проводити повітряні удари по Україні із застосуванням іранських безпілотників.
Корпус вартових Ісламської революції протягом серпня-вересня 2022 року передав Росії щонайменше 1,5 тисячі бойових дронів типу Shahed-136 та Mohajer-6.
Того ж року генерал Шаріфі Моласареї Аббасу Муса особисто приїхав до тимчасово окупованого Криму і привіз із собою групу іранських інструкторів БПЛА. Саме під його керівництвом на полігонах півострова профільні підрозділи Збройних сил РФ пройшли підготовку щодо бойового застосування отриманих дронів.
Надалі іранський генерал разом з підпорядкованими інструкторами координував дії російських окупантів із запусків Shahed-136 та Mohajer-6 по цивільній інфраструктурі України.
Як зазначили у СБУ, лише протягом вересня-жовтня 2022 року агресор здійснив не менше 20 серій масованих атак іранськими дронами по українських об’єктах.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки та прокурори Офісу генпрокурора заочно повідомили Шаріфі Моласареї Аббасу Муса про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за воєнні злочини проти України.
Зазначимо, з перших місяці повномасштабного вторгнення в Україну Іран є одним з основних союзників Росії. Зокрема, Тегеран передає Москві дрони-камікадзе Shahed, якими окупанти з осені 2022 року атакують Україну.
Нещодавно американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Росія розширює співпрацю з Іраном, щоб схилити Захід до ухвалення рішень на користь країни-агресора.
Також відомо, що Іран збільшив виробництво балістичних ракет та БПЛА після укладання договору із РФ про співпрацю.
Окрім того, видання Reuters повідомляло, що найближчим часом Іран може передати РФ балістичні ракети малої дальності Fath 360. Очікуються постачання сотень одиниць таких ракет.
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