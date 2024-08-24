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Научил россиян бить "Шахедами" по Украине: иранскому генералу объявили подозрение

Фото: иранский дрон-камикадзе Shahed (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности и Офис генерального прокурора заочно сообщили о подозрении иранскому генералу, который научил российских военных бить дронам-камикадзе Shahed по Украине и лично координировал 20 атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, Служба безопасности собрала доказательную базу на бригадного генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Шарифи Моласареи Аббасу Муса, причастного к войне РФ против Украины.

По данным следствия, он напрямую помогал командованию оккупационных группировок России проводить воздушные удары по Украине с применением иранских беспилотников.

Корпус стражей Исламской революции в течение августа-сентября 2022 года передал России не менее 1,5 тысяч боевых дронов типа Shahed-136 и Mohajer-6.

В том же году генерал Шарифи Моласареи Аббасу Муса лично приехал в временно оккупированный Крым и привез с собой группу иранских инструкторов БПЛА. Именно под его руководством на полигонах полуострова профильные подразделения Вооруженных сил РФ прошли подготовку боевого применения полученных дронов.

В дальнейшем иранский генерал вместе с подчиненными инструкторами координировал действия российских окупантов по запускам Shahed-136 и Mohajer-6 по гражданской инфраструктуре Украины.

Как отметили в СБУ, только в течение сентября-октября 2022 года агрессор совершил не менее 20 серий массированных атак иранскими дронами по украинским объектам.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности и прокуроры Офиса генпрокурора заочно сообщили Шарифу Моласарее Аббасу Мусу о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, предусмотренные международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины).

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за военные преступления против Украины.

Сотрудничество России и Ирана

Отметим, с первого месяца полномасштабного вторжения в Украину Иран является одним из основных союзников России. В частности, Тегеран передает Москве дроны-камикадзе Shahed, которыми оккупанты с осени 2022 года атакуют Украину.

Недавно американский Институт изучения войны (ISW) сообщал, что Россия расширяет сотрудничество с Ираном, чтобы склонить Запад к принятию решений в пользу страны-агрессора.

Также известно, что Иран увеличил производство баллистических ракет и БПЛА после заключения договора с РФ о сотрудничестве.

Кроме того, Reuters сообщало, что в ближайшее время Иран может передать РФ баллистические ракеты малой дальности Fath 360. Ожидается поставка сотен единиц таких ракет.

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