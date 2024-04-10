Навчить мільйони людей: Microsoft інвестує в ШІ майже 3 млрд доларів

Розвиток штучного інтелекту від Microsoft

Раніше повідомлялося, що Microsoft оновила свій штучний інтелект Copilot. Тепер він може спілкуватись з користувачем на персональні теми. Користувачі розширеної версії Copilot Pro також зможуть створювати власні алгоритми за допомогою Copilot GPT Builder. Відомо, що нова версія ШІ з'явилася в мобільному додатку Microsoft 365 для Android та IOS.

У Microsoft також заявили, що хакери з Росії, Китаю та Ірану, що підтримуються державою, використовують інструменти OpenAI, щоб відточити свої навички і обдурити свої цілі. У звіті йдеться про те, що компанія відстежувала хакерські групи, пов'язані з російською військовою розвідкою, Корпусом вартових ісламської революції, а також урядами Китаю та Північної Кореї, коли вони намагалися вдосконалити свої кампанії хакерів, використовуючи великі мовні моделі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.