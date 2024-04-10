Обучит миллионы человек: Microsoft инвестирует в ИИ почти 3 млрд долларов

Развитие искусственного интеллекта от Microsoft

Ранее сообщалось, что Microsoft обновила свой искусственный интеллект Copilot. Теперь он может общаться с пользователем на персональные темы. Пользователи расширенной версии Copilot Pro также смогут создавать свои собственные алгоритмы с помощью Copilot GPT Builder. Известно, что новая версия ИИ появилась в мобильном приложении Microsoft 365 для Android и IOS.

В Microsoft также заявили, что поддерживаемые государством хакеры из России, Китая и Ирана используют инструменты OpenAI, чтобы отточить свои навыки и обмануть свои цели. В отчете говорится о том, что компания отслеживала хакерские группы, связанные с российской военной разведкой, Корпусом стражей исламской революции, а также правительствами Китая и Северной Кореи, когда они пытались усовершенствовать свои хакерские кампании, используя обширные языковые модели.

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