Обучит миллионы человек: Microsoft инвестирует в ИИ почти 3 млрд долларов

В течение ближайших двух лет компания Microsoft намерена инвестировать в около 2,9 млрд долларов в развитие облачной инфраструктуры и искусственного интеллекта в Японии.
Об этом заявил президент Microsoft Брэд Смит, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.
Для Microsoft это будет крупнейшим вложением в японскую экономику за все время работы в стране. Помимо создания инфраструктуры американская корпорация намерена открыть в Токио научно-исследовательскую лабораторию, а также обучить разработке искусственного интеллекта не менее 3 млн человек.
Заявление Microsoft о крупных инвестициях в Японии было сделано через несколько дней, после того как стало известно о планах OpenAI открыть в апреле в Токио свой третий зарубежный офис.
Развитие искусственного интеллекта от Microsoft
Ранее сообщалось, что Microsoft обновила свой искусственный интеллект Copilot. Теперь он может общаться с пользователем на персональные темы. Пользователи расширенной версии Copilot Pro также смогут создавать свои собственные алгоритмы с помощью Copilot GPT Builder. Известно, что новая версия ИИ появилась в мобильном приложении Microsoft 365 для Android и IOS.
В Microsoft также заявили, что поддерживаемые государством хакеры из России, Китая и Ирана используют инструменты OpenAI, чтобы отточить свои навыки и обмануть свои цели. В отчете говорится о том, что компания отслеживала хакерские группы, связанные с российской военной разведкой, Корпусом стражей исламской революции, а также правительствами Китая и Северной Кореи, когда они пытались усовершенствовать свои хакерские кампании, используя обширные языковые модели.
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