За навчаннями українських військових у Німеччині шпигували понад десяток дронів

За навчальним полігоном Бундесверу, на якому тренують українських військових, шпигували за допомогою 12 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider .

Інцидент стався на військовому полігоні Вільдфлекен на кордоні між землями Гессен та Баварія у ніч із 30 вересня на 1 жовтня.

Факт підтвердили у прес-службі Міноборони ФРН. Після того, як у безпосередній близькості від військового полігону було помічено безпілотників, було проведено поліцейську операцію, за фактом шпигунства розпочато розслідування.

На німецькому полігоні тренуються українські військові, яких навчають користуватись колісним бронетранспортером Dingo. За однією з версій слідства, за шпигунством стоїть Росія, хоча офіційний висновок буде опубліковано після закінчення слідства.

Бронетранспортер Dingo – це універсальна броньована машина, яка переважно використовується для патрулювання та розвідки. На складах Німеччини знаходиться понад 500 таких автомобілів у різних модифікаціях.