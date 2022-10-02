ua ru
Вс, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

За учениями украинских военных в Германии шпионили более десятка дронов

Новина українською →
Берлін, Воскресенье 02 октября 2022 19:14
За учениями украинских военных в Германии шпионили более десятка дронов Фото: за учениями украинских военных шпионили 12 дронов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За учебным полигоном Бундесвера, на котором тренируют украинских военных, шпионили с помощью 12 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Инцидент произошел на военном полигоне Вильдфлекен на границе между землями Гессен и Бавария в ночь с 30 сентября на 1 октября.

Факт подтвердили в пресс-службе Минобороны ФРГ. После того как в непосредственной близости от военного полигона были замечены беспилотники, была проведена полицейская операция, по факту шпионажа начато расследование.

На немецком полигоне тренируются украинские военные, которых обучают пользованию колесными бронетранспортерами Dingo. По одной из версий следствия, за шпионажем стоит Россия, хотя официальное заключение будет опубликовано по окончанию следствия.

Бронетранспортер Dingo – это универсальная бронированная машина, которая преимущественно используется для патрулирования и разведки. На складах Германии находится более 500 таких автомобилей в разных модификациях.

Ранее мы писали, что Германия передала Украине обещанную военную технику. ВСУ получили две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo. Также с начала полномасштабной войны Германия отказала Украине в передаче бронемашин Dingo.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
ВСУ уничтожили уже более 60 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
ВСУ уничтожили уже более 60 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины