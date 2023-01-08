Навчання військових ЗСУ по користуванню БМП Bradley почнеться цього місяця, - Пентагон

За словами чиновника з Пентагону, навчання для близько 500 військових ЗСУ триватиме протягом місяця.

Як зазначила заступниця помічника голови Міноборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер раніше на брифінгу, Штати планують "запуск нової загальновійськової підготовки, який відбудеться пізніше цього місяця".

Розгортання програми підготовки до використання нової американської техніки триватиме кілька місяців, розповіла вона.

"Ця нова навчальна програма, яку ми починаємо, це приблизно один батальйон за один раз. Отже, приблизно 500 солдатів протягом приблизно місяця, і ми додаємо навчання Bradley", - пояснила Купер.