Обучение военных ВСУ по пользованию БМП Bradley начнется в этом месяце, - Пентагон

По словам чиновника из Пентагона, обучение для около 500 военных ВСУ будет продолжаться в течение месяца.

Как отметила заместитель помощника главы Минобороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер ранее на брифинге, Штаты планируют "запуск новой общевойсковой подготовки, который состоится позже в этом месяце".

Развертывание программы подготовки к использованию новой американской техники займет несколько месяцев, рассказала она.

"Эта новая обучающая программа, которую мы начинаем, это примерно один батальон за один раз. Итак, примерно 500 солдат в течение примерно месяца, и мы добавляем обучение Bradley", - объяснила Купер.