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Обучение военных ВСУ по пользованию БМП Bradley начнется в этом месяце, - Пентагон

Фото: американские БМП Bradley (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В министерстве обороны США планируют в конце января провести обучение для украинских военных по эксплуатации боевых машин пехоты Bradley, которые называют легкими танками. Их Штаты могут включить в следующий пакет помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По словам чиновника из Пентагона, обучение для около 500 военных ВСУ будет продолжаться в течение месяца.

Как отметила заместитель помощника главы Минобороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер ранее на брифинге, Штаты планируют "запуск новой общевойсковой подготовки, который состоится позже в этом месяце".

Развертывание программы подготовки к использованию новой американской техники займет несколько месяцев, рассказала она.

"Эта новая обучающая программа, которую мы начинаем, это примерно один батальон за один раз. Итак, примерно 500 солдат в течение примерно месяца, и мы добавляем обучение Bradley", - объяснила Купер.

Ранее сообщалось, что 4 января президент США Джо Байден подтвердил, что Белый дом рассматривает возможность отправки боевых машин Bradley в Украину.

Главное о боевых машинах Bradley, читайте в материале РБК-Украина "Легкие танки от США. Главное о боевых машинах Bradley и получит ли их Украина".

Отметим, что по данным Пентагона, в конце января США также приступят к обучению украинских военных работе с ПВО Patriot.

Добавим, что также стало известно, что США готовят новый пакет военной помощи Украине. В него могут войти дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

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