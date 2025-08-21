ua en ru
Навчання у вишах зараховують до стажу, але не всім. Юрист пояснив важливі нюанси

Четвер 21 серпня 2025 08:00
Навчання у вишах зараховують до стажу, але не всім. Юрист пояснив важливі нюанси Чи враховується до стажу період навчання у виші (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Євген Буліменко

Багато українців вважають, що роки навчання у виші чи аспірантурі автоматично йдуть у страховий стаж для пенсії. Насправді все не так просто.

РБК-Україна розпитало юриста Євгена Буліменка про те, у яких випадках навчання у вишах зараховують до стажу, а в яких - ні.

Чи зараховують у страховий стаж навчання у виші

За законом, страховий стаж - це період, коли за вас сплачувалися страхові внески. Він обчислюється Пенсійним фондом за даними персоніфікованого обліку.

Для періодів до 1 січня 2004 року, коли система ще не працювала, стаж підтверджували документами: трудовою книжкою або довідками з роботи, навчання чи архівів.

Важливий момент: ст. 56 Закону "Про пенсійне забезпечення" передбачає, що до стажу зараховується навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, а також в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі.

Головне - підтвердити цей період документально: дипломом, посвідченням або довідкою з архіву.

"Після 1 січня 2004 року ситуація змінилася - студенти, аспіранти та докторанти за денною формою навчання до кола застрахованих осіб вже не належать. Тому їхній період навчання автоматично не входить у страховий стаж", - каже юрист.

Але є вихід: можна добровільно сплачувати внески, щоб навчання зараховувалося. Добровільно можна брати участь у солідарній або накопичувальній системі, або одночасно в обох.

Висновок:

  • навчання до 2004 року може бути зараховане до стажу, якщо є підтвердження у документах;
  • навчання після 2004 року враховується лише за умови добровільної сплати внесків у систему пенсійного страхування.

Цей нюанс важливий для тих, хто планує пенсію і хоче врахувати всі можливі роки "стажу", включно з навчанням.

Читайте також про те, що в уряді запевняють, що поки питання підвищення пенсійного віку не розглядається. Але деякі зміни щодо пенсій все ж планують.

Раніше ми писали про те, що право на пенсію за віком в Україні залежить від набутого страхового стажу. У 2025 році вимоги до стажу змінюються залежно від віку людини.

