ua en ru
Чт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Обучение в вузах засчитывают в стаж, но не всем. Юрист объяснил важные нюансы

Четверг 21 августа 2025 08:00
UA EN RU
Обучение в вузах засчитывают в стаж, но не всем. Юрист объяснил важные нюансы Учитывается ли в стаж период обучения в вузе (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Евгений Булименко

Многие украинцы считают, что годы обучения в вузе или аспирантуре автоматически идут в страховой стаж для пенсии. На самом деле все не так просто.

РБК-Украина расспросило юриста Евгения Булименко о том, в каких случаях обучение в вузах засчитывают в стаж, а в каких - нет.

Засчитывают ли в страховой стаж обучение в вузе

По закону, страховой стаж - это период, когда за вас уплачивались страховые взносы. Он исчисляется Пенсионным фондом по данным персонифицированного учета.

Для периодов до 1 января 2004 года, когда система еще не работала, стаж подтверждали документами: трудовой книжкой или справками с работы, учебы или архивов.

Важный момент: ст. 56 Закона "О пенсионном обеспечении" предусматривает, что в стаж засчитывается обучение в высших и средних специальных учебных заведениях, а также в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре.

Главное - подтвердить этот период документально: дипломом, удостоверением или справкой из архива.

"После 1 января 2004 года ситуация изменилась - студенты, аспиранты и докторанты на дневной форме обучения к кругу застрахованных лиц уже не относятся. Поэтому их период обучения автоматически не входит в страховой стаж", - говорит юрист.

Но есть выход: можно добровольно платить взносы, чтобы обучение засчитывалось. Добровольно можно участвовать в солидарной или накопительной системе, или одновременно в обеих.

Вывод:

  • обучение до 2004 года может быть засчитано в стаж, если есть подтверждение в документах;
  • обучение после 2004 года учитывается только при условии добровольной уплаты взносов в систему пенсионного страхования.

Этот нюанс важен для тех, кто планирует пенсию и хочет учесть все возможные годы "стажа", включая обучение.

Читайте также о том, что в правительстве уверяют, что пока вопрос повышения пенсионного возраста не рассматривается. Но некоторые изменения относительно пенсий все же планируют.

Ранее мы писали о том, что право на пенсию по возрасту в Украине зависит от приобретенного страхового стажа. В 2025 году требования к стажу меняются в зависимости от возраста человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Советы юриста
Новости
Крылатые ракеты, "Кинжалы" и не только: главное о массированной атаке РФ по Украине этой ночью
Крылатые ракеты, "Кинжалы" и не только: главное о массированной атаке РФ по Украине этой ночью
Аналитика
Чтобы Путин снова не напал. Какие гарантии безопасности США и Европа обещают Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Чтобы Путин снова не напал. Какие гарантии безопасности США и Европа обещают Украине