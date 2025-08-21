Обучение в вузах засчитывают в стаж, но не всем. Юрист объяснил важные нюансы

Многие украинцы считают, что годы обучения в вузе или аспирантуре автоматически идут в страховой стаж для пенсии. На самом деле все не так просто.

РБК-Украина расспросило юриста Евгения Булименко о том, в каких случаях обучение в вузах засчитывают в стаж, а в каких - нет.

Засчитывают ли в страховой стаж обучение в вузе

По закону, страховой стаж - это период, когда за вас уплачивались страховые взносы. Он исчисляется Пенсионным фондом по данным персонифицированного учета.

Для периодов до 1 января 2004 года, когда система еще не работала, стаж подтверждали документами: трудовой книжкой или справками с работы, учебы или архивов.

Важный момент: ст. 56 Закона "О пенсионном обеспечении" предусматривает, что в стаж засчитывается обучение в высших и средних специальных учебных заведениях, а также в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре.

Главное - подтвердить этот период документально: дипломом, удостоверением или справкой из архива.

"После 1 января 2004 года ситуация изменилась - студенты, аспиранты и докторанты на дневной форме обучения к кругу застрахованных лиц уже не относятся. Поэтому их период обучения автоматически не входит в страховой стаж", - говорит юрист.

Но есть выход: можно добровольно платить взносы, чтобы обучение засчитывалось. Добровольно можно участвовать в солидарной или накопительной системе, или одновременно в обеих.

Вывод:

обучение до 2004 года может быть засчитано в стаж, если есть подтверждение в документах;

обучение после 2004 года учитывается только при условии добровольной уплаты взносов в систему пенсионного страхования.

Этот нюанс важен для тех, кто планирует пенсию и хочет учесть все возможные годы "стажа", включая обучение.