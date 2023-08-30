UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Навчання українців на F-16. Румунія і Нідерланди погодили створення тренувального центру

Фото: міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Румунія і Нідерланди погодили створення бази для тренування українських пілотів на винищувачах F-16 та відповідного обслуговування цих літаків на одному з навчальних центрів на території Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонґрен перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС в Іспанії, яку наводить "Укрінформ".

"Нідерланди та Румунія вчора підписали лист про наміри щодо надання тренування та обслуговування для F-16 у навчальному центрі в Румунії. Це конкретний крок до зміцнення протиповітряної оборони України від двох європейських країн, і безумовно, з боку всіх європейських країн, які є учасницями коаліції F-16", - сказала Оллонґрен.

Вона також зазначила, що для Нідерландів надзвичайно важливо продовжувати демонструвати  єдність та підтримку України у боротьбі проти російської агресії.

F-16 для України

Нагадаємо, союзники України створили авіаційну коаліцію для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Нещодавно стало відомо, що Україна отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

Зазначимо, що Данія вже почала навчання восьми українських пілотів на F-16. А США розпочнуть навчання найближчим часом.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше, ніж через 6-7 місяців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РумуніяF-16Військова допомога