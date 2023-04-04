У США скоро почнуться навчання український військових на танках Abrams, - Пентагон

Навчання український військових на американських танках Abrams M1A1 ще не розпочались, однак вже "відносно скоро" мають стартувати.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter CNN, про це розповів високопоставлений чиновник Міністерства оборони США.

"Навчання на Abrams ще не почалося. Ми все ще працюємо над закупівлею обладнання, тому ми ще не почали навчання, але я очікую, що це станеться відносно скоро", - сказав чиновник. Загалом, за його словами, США підготували вже понад 7 тисяч українських військових з початку російського вторгнення.