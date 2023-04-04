В США скоро начнется обучение украинских военных на танках Abrams, - Пентагон

Обучение украинских военных на американских танках Abrams M1A1 еще не началось, однако уже "относительно скоро" должно стартовать.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter CNN , об этом рассказал высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

"Обучение на Abrams еще не началась. Мы все еще работаем над закупкой оборудования, поэтому мы еще не начали обучение, но я ожидаю, что это произойдет относительно скоро", - сказал чиновник. В общей сложности, по его словам, США подготовили уже более 7 тысяч украинских военных с начала российского вторжения.