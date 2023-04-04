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В США скоро начнется обучение украинских военных на танках Abrams, - Пентагон

Фото: танк Abrams M1A1 (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Обучение украинских военных на американских танках Abrams M1A1 еще не началось, однако уже "относительно скоро" должно стартовать.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter CNN , об этом рассказал высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

"Обучение на Abrams еще не началась. Мы все еще работаем над закупкой оборудования, поэтому мы еще не начали обучение, но я ожидаю, что это произойдет относительно скоро", - сказал чиновник.

В общей сложности, по его словам, США подготовили уже более 7 тысяч украинских военных с начала российского вторжения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине Abrams M1A1 вместо версии M1A2. Это ускорит поставки танков. Планируется, что они будут доставлены уже к осени 2023 года.

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