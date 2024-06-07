Навчання українських пілотів на Mirage 2000 розпочнеться найближчими днями, - Макрон

Що передувало

Нагадаємо, Макрон ще вчора, 6 червня, анонсував передачу Україні винищувачів Mirage 2000 у рамках військової допомоги. Але жодних деталей французький президент не розкрив.

У Повітряних силах ЗСУ відреагували на таке рішення Франції. Там наголосили, що літаки Mirage 2000 зможуть ефективно виконувати бойові завдання.

Більш детально про те, як Mirage 2000 можуть посилити Україну, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.