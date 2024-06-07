RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обучение украинских пилотов на Mirage 2000 начнется в ближайшие дни, - Макрон

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Франция начнет обучать украинских пилотов управлению самолетов Mirage 2000 уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава французского государства подчеркнул, что не будет раскрывать новых подробностей передачи Украине истребителей Mirage 2000, в том числе и количество, которое планируют поставить. 

"В приоритете начало обучение пилотов и механиков. Это то, что будет запущено буквально в ближайшие дни во Франции. Это будет происходить на нашей территории", - добавил президент Франции. 

Что предшествовало

Напомним, Макрон еще вчера, 6 июня, анонсировал передачу Украине истребителей Mirage 2000 в рамках военной помощи. Но никаких деталей французский президент не раскрыл.

В Воздушных силах ВСУ отреагировали на такое решение Франции. Там подчеркнули, что самолеты Mirage 2000 смогут эффективно выполнять боевые задания.

Более детально о том, как Mirage 2000 могут усилить Украину, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияЭммануэль МакронПомощь УкраинеВоенная помощьВойна в Украине