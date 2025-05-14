Обучение в Словакии для украинцев: сколько стоит образование в 2025 году
Словакия привлекает украинских абитуриентов не только доступными ценами на образование, но и высоким уровнем обучения. Дипломы этой страны признают в Европейском союзе.
РБК-Украина рассказывает о том, как украинцы могут получить высшее образование в Словакии и сколько там стоит обучение.
Какие условия поступления для украинцев
Украинцы могут бесплатно поступить в высшие учебные заведения Словакии. Ключевым для этого является владение словацким языком на уровне не ниже В2. Некоторые университеты требуют подтвердить свои знания соответствующим сертификатом государственного образца.
Также в Словакии можно получать образование на английском языке, достаточный уровень знаний - В2. Однако в этом случае возможна только платная форма обучения. Стоит учесть, что тогда количество специальностей ограничено и такое обучение дороже.
Отметим, что украинцам не нужно подавать результаты НМТ в словацкие университеты. Поступление происходит на основании среднего балла аттестата или диплома. В большинстве случаев вступительных экзаменов не надо сдавать, некоторые заведения проводят тестирование по профильным предметам.
Кроме этого, украинцы могут даже претендовать на стипендию в размере от 150 до 2250 евро в год, а также выиграть гранты на обучение. Словацкие дипломы признается в странах ЕС.
Документы для поступления абитуриенты могут готовить сами, или же воспользоваться услугами специализированных фирм. В среднем это стоит от 300 евро.
Сколько стоит обучение в Словакии
Стоимость обучения зависит от выбранной специальности, заведения, а также языка образовательного процесса.
Цены на обучение:
- в частных заведениях в среднем год обучения стоит от 1600 евро, если образовательный процесс происходит на словацком языке, при обучении на английском - от 2000 евро за год;
- в государственных вузах обучение на английском колеблется от 1500 евро до 11 000 евро в год, в зависимости от специальности.
Проживание в общежитии стоит от 60 до 120 евро в месяц, а общие расходы на студента могут достигать 300-350 евро в месяц. Стоит учесть, что студентам предоставляется официальное разрешение на работу во время учебы.
Сейчас в Словакии больше всего заинтересованы в подготовке кадров в сфере экономики и ІТ-технологий, инженеров, медиков, архитекторов и дизайнеров.
Словацкие дипломы признаются в ЕС (фото иллюстративное: Getty Images)
Лучшие вузы страны
В Словакии есть 23 государственных университета и 13 частных вузов. Ниже приводим рейтинг самых популярных заведений среди иностранцев:
- Экономический университет в Братиславе;
- Технический университет в Кошице;
- Словацкий технологический университет в Братиславе;
- Университет Коменского в Братиславе;
- Университет Павла Йозефа Шафарика в Кошице;
- Прешовский университет в Прешове;
- Словацкая школа управления - The School of Management;
- Жилинский университет в Словакии - University of Zilina.
Читайте также о том, как украинцам поступить на обучение в Польшу и надо ли для этого сдавать НМТ.
Ранее мы писали о том, при каких условиях украинцы могут бесплатно учиться в Чехии.
При подготовке материала использовали: Slovak study, Cac-edu.com.ua, Slovakeducation.com, Simplex.ua.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.