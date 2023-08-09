UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Навчання на літаках F-16: Ігнат пояснив, чому відправлять тільки 8 льотчиків

Фото: українські льотчики полетять на навчання на F-16 (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Вісім льотчиків, які відправляться на навчання з управляння американськими літаками входять до першої партії людей, що загалом візьмуть участь в навчаннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, йдеться про першу партію людей, слідом за ними відправлять й інших, можливо, пілотів "розкидають" по різних країнах.

Він також зазначив, що для проходження навчань необхідне знання англійської мови, якою наразі володіють не всі українські пілоти.

Тренування українських пілотів на F-16

Країни-союзники ухвалили рішення про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу схвалив президент США Джо Байден.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що навчання військових Збройних сил України на американських винищувачах F-16 розпочнуться вже в серпні.

Нагадаємо, що днями Politico повідомило, що вже визначено першу групу українських пілотів, які візьмуть участь у навчанні на американських винищувачах F-16.

За інформацією видання, 8 українських пілотів, які вільно володіють англійською мовою, вже готові розпочати навчання на винищувачах F-16.

Одне з джерел видання також повідомило, що 20 пілотів, які трохи розмовляють англійською, у серпні можуть розпочати проходження мовних курсів у Великій Британії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України