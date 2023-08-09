Обучение на самолетах F-16: Игнат объяснил, почему отправят только 8 летчиков

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, речь идет о первой партии людей, вслед за ними отправят и других, возможно, пилотов "разбросают" по разным странам.

Он также отметил, что для прохождения учений необходимо знание английского языка, которым пока владеют не все украинские пилоты.

Тренировки украинских пилотов на F-16

Страны-союзники приняли решение о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Это произошло после того, как соответствующую инициативу одобрил президент США Джо Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что обучение военных Вооруженных сил Украины на американских истребителях F-16 начнется уже в августе.

Напомним, что на днях Politico сообщило, что уже определена первая группа украинских пилотов, которые примут участие в обучении на американских истребителях F-16.

По информации издания, 8 украинских пилотов, свободно владеющих английским языком, уже готовы начать обучение на истребителях F-16.

Один из источников издания также сообщил, что 20 пилотов, немного говорящих на английском, в августе могут начать прохождение языковых курсов в Великобритании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.