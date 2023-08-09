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Обучение на самолетах F-16: Игнат объяснил, почему отправят только 8 летчиков

Фото: украинские летчики полетят на обучение на F-16 (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Восемь летчиков, которые отправятся на обучение по управлению американскими самолетами входят в первую партию людей, которые в целом примут участие в учениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, речь идет о первой партии людей, вслед за ними отправят и других, возможно, пилотов "разбросают" по разным странам.

Он также отметил, что для прохождения учений необходимо знание английского языка, которым пока владеют не все украинские пилоты.

Тренировки украинских пилотов на F-16

Страны-союзники приняли решение о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Это произошло после того, как соответствующую инициативу одобрил президент США Джо Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что обучение военных Вооруженных сил Украины на американских истребителях F-16 начнется уже в августе.

Напомним, что на днях Politico сообщило, что уже определена первая группа украинских пилотов, которые примут участие в обучении на американских истребителях F-16.

По информации издания, 8 украинских пилотов, свободно владеющих английским языком, уже готовы начать обучение на истребителях F-16.

Один из источников издания также сообщил, что 20 пилотов, немного говорящих на английском, в августе могут начать прохождение языковых курсов в Великобритании.

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