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Навчання на F-16. Українські пілоти почали проходити мовні курси в США

Фото: Сабріна Сінг, речник Пентагону (flickr.com/osdpa)
Автор: Дмитро Левицький

У США стартувала підготовка українських пілотів для освоєння американських винищувачів F-16. Наразі декілька українських пілотів проходять мовні курси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагону Сабріни Сінг на прес-конференції.

За словами представника Пентагону, курси англійської мови проходять в американському штаті Техас. Кількість пілотів, які почали підготовку, не розголошується.

"Тривалість курсів залежатиме від кваліфікації та рівня знань українських льотчиків", - зазначила Сінг.

Вона додала, що після закінчення мовних курсів українські пілоти розпочнуть спеціалізовані навчання на F-16 в штаті Аризона.

Навчання українців на F-16

Нагадаємо, низка країн Європи, в рамках авіаційної коаліції, погодилась провести навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Нідерланди, Данія та Норвегія також передадуть свої літаки українській армії. Йдеться про щонайменше 61 винищувач.

США також погодилися навчати українських пілотів. Початок навчання був запланований на жовтень на базі Національної гвардії в штаті Аризона. Але спочатку українці мали пройти мовні курси в Техасі.

Як заявляли у Міністерстві оборони, Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше, ніж через 6-7 місяців. Проте у Нідерландах та Данії обіцяли передати перші літаки вже на початку 2024 року.

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