Обучение на F-16. Украинские пилоты начали проходить языковые курсы в США

По словам представителя Пентагона, курсы английского проходят в американском штате Техас. Количество пилотов, начавших подготовку, не разглашается.

"Продолжительность курсов будет зависеть от квалификации и уровня знаний украинских летчиков", - отметила Синг.

Она добавила, что после окончания языковых курсов украинские пилоты начнут специализированные учения на F-16 в штате Аризона.

Обучение украинцев на F-16

Напомним, ряд стран Европы, в рамках авиационной коалиции, согласились провести обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Нидерланды, Дания и Норвегия также передадут самолеты украинской армии. Речь идет о как минимум 61 истребителе.

США также согласились обучать украинских пилотов. Начало учебы было запланировано на октябрь на базе Национальной гвардии в штате Аризона. Но сначала украинцы должны были пройти языковые курсы в Техасе.

Как заявляли в Министерстве обороны, Украина может получить первые самолеты F-16 не раньше, чем через 6-7 месяцев. Однако в Нидерландах и Дании обещали передать первые самолеты в начале 2024 года.