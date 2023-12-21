Навчання на F-16 і не лише. Умєров провів переговори з міністром оборони Португалії

"Дякуємо за підтримку, яку Португалія надає Україні. Ми обговорили підготовку українського технічного та допоміжного персоналу для F-16 та участь Португалії", - зазначив український міністр.

Він додав, що наголосив на важливості локалізації оборонної промисловості в Україні. Глава Міноборони запросив португальські компанії до співінвестування у оборонні виробництва України.

Допомога від Португалії

Зазначимо, Португалія є одним з союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян. Зокрема, країна надала нашим захисникам танки Leopard 2.

Також Португалія заявляла про готовність приєднатися до навчання українських пілотів на F-16. Про це розповідав президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів зі своїм португальським колегою.

Також ще влітку у ЗМІ з'явилася інформація, що Португалія передасть Україні безпілотники Tekever.