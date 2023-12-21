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Навчання на F-16 і не лише. Умєров провів переговори з міністром оборони Португалії

Четвер 21 грудня 2023 22:16
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Навчання на F-16 і не лише. Умєров провів переговори з міністром оборони Португалії Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з португальською колегою Хеленою Каррейраш. Зокрема, вони обговорили навчання технічного персоналу для F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Умєрова у Twitter.

"Дякуємо за підтримку, яку Португалія надає Україні. Ми обговорили підготовку українського технічного та допоміжного персоналу для F-16 та участь Португалії", - зазначив український міністр.

Він додав, що наголосив на важливості локалізації оборонної промисловості в Україні. Глава Міноборони запросив португальські компанії до співінвестування у оборонні виробництва України.

Допомога від Португалії

Зазначимо, Португалія є одним з союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян. Зокрема, країна надала нашим захисникам танки Leopard 2.

Також Португалія заявляла про готовність приєднатися до навчання українських пілотів на F-16. Про це розповідав президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів зі своїм португальським колегою.

Також ще влітку у ЗМІ з'явилася інформація, що Португалія передасть Україні безпілотники Tekever.

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