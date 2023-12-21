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Обучение на F-16 и не только. Умеров провел переговоры с министром обороны Португалии

Четверг 21 декабря 2023 22:16
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Обучение на F-16 и не только. Умеров провел переговоры с министром обороны Португалии Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с португальской коллегой Хеленой Каррейраш. В частности, они обсудили обучение технического персонала для F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Умерова в Twitter.

"Благодарен за поддержку, которую Португалия оказывает Украине. Мы обсудили подготовку украинского технического и вспомогательного персонала для F-16 и участие Португалии", - отметил украинский министр.

Он добавил, что подчеркнул важность локализации оборонной промышленности в Украине. Глава Минобороны пригласил португальские компании к соинвестированию в оборонные производства Украины.

Помощь от Португалии

Отметим, Португалия является одним из союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. В частности, страна предоставила нашим защитникам танки Leopard 2.

Также Португалия заявляла о готовности присоединиться к обучении украинских пилотов на F-16. Об этом рассказывал президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров со своим португальским коллегой.

Также еще летом в СМИ появилась информация, что Португалия передаст Украине беспилотники Tekever.

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Министерство обороны Украины F-16 Рустем Умеров Помощь Украине Португалия
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