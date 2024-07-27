Навчальний центр F-16 у Румунії випустив перших пілотів

Європейський навчальний центр F-16 у Румунії підготував першу групу пілотів. Це льотчики з Румунії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Нідерландів.
Румунські пілоти вже отримали ліцензії. Під час навчання вони пройшли різні сценарії, зокрема виконували місії в темний час доби і тренувалися з пілотами країн-членів НАТО.
Наступна група румунських пілотів вже почала навчання. Згодом Європейський навчальний центр розпочне підготовку українських пілотів.
“Я з нетерпінням чекаю на момент, коли тут будуть готувати перших українських пілотів. Україна дуже потребує посилення протиповітряної оборони”, - зазначив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс.
Як йдеться у повідомленні, Нідерланди нададуть Україні 24 винищувачі F-16.
Нагадаємо, що минулого року була створена авіаційна коаліція, в рамках якої союзники передадуть Україні винищувачі F-16. Коаліцію очолюють Нідерланди та Данія.
Раніше партнери заявляли, що F-16 з'являться в українському повітряному просторі влітку 2024 року. Проте поки не було офіційної інформації про передачу літаків.
Більше про те, коли F-16 будуть в Україні та як це може вплинути на фронт - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.