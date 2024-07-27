Навчальний центр F-16 у Румунії випустив перших пілотів

Авіаційна коаліція

Нагадаємо, що минулого року була створена авіаційна коаліція, в рамках якої союзники передадуть Україні винищувачі F-16. Коаліцію очолюють Нідерланди та Данія.

Раніше партнери заявляли, що F-16 з'являться в українському повітряному просторі влітку 2024 року. Проте поки не було офіційної інформації про передачу літаків.

Більше про те, коли F-16 будуть в Україні та як це може вплинути на фронт - у матеріалі РБК-Україна.

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