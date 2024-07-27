Учебный центр F-16 в Румынии выпустил первых пилотов

Румынские пилоты уже получили лицензию. Во время учений они прошли различные сценарии, в частности, выполняли миссии в темное время суток и тренировались с пилотами стран-членов НАТО.

Следующая группа румынских пилотов уже начала обучение. Позже Европейский учебный центр приступит к подготовке украинских пилотов.

“Я с нетерпением жду момента, когда здесь будут готовить первых украинских пилотов. Украина очень нуждается в усилении противовоздушной обороны”, - отметил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

Как говорится в сообщении, Нидерланды предоставят Украине 24 истребителя F-16.