Навальный в тюрьме попросил обезболивающего

Заключенный в тюрьму критик Кремля Алексей Навальны й обратился за помощью к общественной комиссии. Он хочет получить доступ к обезболивающим инъекциям от сильной боли в ноге.

Об этом говорится в заявлении Общественной наблюдательной комиссии, полуофициального органа, имеющего доступ к российским тюрьмам.

"Сегодня мы посетили колонию и встретились с Алексеем Навальным для выяснения проблем с его здоровьем и организацией медицинского обслуживания", - сообщил 27 марта председатель ОНК Вячеслав Куликов. - В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога и он попросил оказать содействие в получении уколов "Деклофенак" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно".

Напомним, 20 февраля городской суд Москвы признал законным решение об изменении условного приговора оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Навального отправили в колонию общего режима на 2 года и 5 месяцев.

Отметим, на днях появилась информация о том, что состояние Алексея Навального в тюрьме ухудшилось. Он испытывает боли в спине и ноге.

Навальный заявил, что его просьба о лечении у гражданского врача была отклонена и что его будил каждый час ночью охранник в преднамеренной попытке подорвать его здоровье.